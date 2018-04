Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact, autonomia top

Luca Colantuoni,

Gli Xperia XZ2 e XZ2 Compact, annunciati da Sony al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, sono in vendita da oggi nelle principali catene dell’elettronica di consumo, oltre che nei negozi TIM e su Amazon. I due smartphone offrono prestazioni elevate e permettono di superare le 34 ore di autonomia, la più alta in assoluto secondo i test effettuati da Strategy Analytics.

La durata della batteria è uno dei fattori che viene considerato dai consumatori in fase di acquisto. Sony ha chiesto a Strategy Analytics di valutare le prestazioni della batteria, confrontando i risultati con quelli dei principali concorrenti sul mercato, ovvero Apple iPhone X, LG G6, Huawei P10, Samsung Galaxy S9 e Oppo R11. I test sono stati effettui considerando un uso tipico per un periodo di 16 ore (chiamate, messaggi, navigazione web, social media, giochi, foto, musica e video). La luminosità dello schermo è stata impostata a 150 nit, mentre il volume era al massimo.

Galleria di immagini: Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact, immagini

Il Sony Xperia XZ2 (batteria da 3.180 mAh) è rimasto acceso per 36 ore e 1 minuto, mentre il più piccolo Xperia XZ2 Compact (batteria da 2.870 mAh) si è spento dopo 34 ore e 20 minuti. I due smartphone Sony hanno dunque un’autonomia superiore a quella dei diretti concorrenti: circa due ore in più rispetto a LG G6, Apple iPhone X e Huawei P10, quasi dieci ore in più rispetto al Samsung Galaxy S9. La tecnologia Smart Stamina consente di ottimizzare l’uso della batteria, senza rinunciare alle prestazioni.

Xperia XZ2 e XZ2 Compact sono disponibili in vari colori. I prezzi ufficiali sono 799 e 599 euro, ma è già possibile trovare sconti interessanti (in offerta su Amazon a 676 euro).