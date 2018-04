Volantino Unieuro, arriva Google Home

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino delle offerte che sarà valido dalla giornata di oggi 6 aprile sino al prossimo 19 aprile. Un volantino particolarmente ricco che propone tantissime offerte su molteplici prodotti. Tra i gadget più interessanti si evidenziano i nuovi Google Home e Google Home Mini, i nuovi smart speaker di Google lanciati da poco sul mercato italiano, proposti al prezzo di 149 e 59 euro.

Tra gli smartphone si evidenziano, invece, i nuovissimi Huawei P20 Pro, Huawei P20 e Huawei P20 Lite al prezzo, rispettivamente, di 899,90 euro, 679,90 euro e 369,90 euro. Si segnala anche l’offerta sul sempre valido Huawei P10 al prezzo di appena 299 euro. Non mancano nel volantino nemmeno i Galaxy S9+ a 999 euro e i Galaxy S9 a 899 euro. Tante le proposte anche per chi ha la necessità di dover acquistare un computer con il sistema operativo Windows 10. Per esempio, al riguardo si segnala il notebook HP 15-BS148NL con processore Intel Core i7 di ottava generazione, 8GB di RAM e 512GB di SSD a 799,99 euro. Oppure, si evidenzia anche il Lenovo Ideapad 320 con processore AMD A10, 8GB di RAM e disco fisso da 1TB al prezzo di 449,99 euro.

Per gli amanti del gaming, Unieuro propone, invece, la console PS4 500GB con il gioco FAR CRY 5 a 299,99 euro. Per chi ama l’avventura, la catena di elettronica propone l’action cam GoPro Hero 6 con un accessorio al prezzo di 429,99 euro.

Presente anche una ricca selezione di televisori per chi ama la vera alta definizione. Per esempio, al riguardo si evidenzia il TV LED Samsung Ultra HD 4K UE49MU6400 al prezzo di 599 euro.

Infine, si segnalano diversi gadget come gli hoverboard e gli indossabili per il fitness.