Windows 10 Spring Creators Update è imminente

Filippo Vendrame,

Windows 10 Spring Creators Update è quasi pronto al debutto ufficiale. Nella serata di ieri, Microsoft ha infatti fatto un ulteriore passo in avanti verso l’avvio della distribuzione di questo importante grande aggiornamento di Windows 10. La versione RTM di Redstone 4 (build 17133) è stata infatti rilasciata all’interno del Release Preview Ring. Trattasi dell’ultimo step che normalmente compie il gigante del software prima di rilasciare pubblicamente un aggiornamento.

Questo significa che all’avvio del rollout di Spring Creators Update manca davvero molto poco. Curiosamente, Microsoft non ha ancora ufficializzato la data in cui rilascerà questo importante aggiornamento funzionale del suo sistema operativo. Tuttavia, adesso che la versione RTM di Redstone 4 è nel Release Preview Ring potrebbe essere solamente questione di giorni. Alcune indiscrezioni affermerebbero che la data per l’inizio della distribuzione dell’aggiornamento potrebbe essere il prossimo 10 aprile. Una volta che Microsoft darà il via al rollout di Spring Creatots Update, l’aggiornamento non sarà, però, disponibile immediatamente a tutti.

Come al solito, la distribuzione avverrà ad ondate. I primi a ricevere l’aggiornamento saranno i PC più recenti e poi progressivamente tutti gli altri. Per Microsoft, infatti, l’obiettivo è quello di offrire la migliore esperienza di aggiornamento per tutti. L’update si potrà comunque “forzare” attraverso tool appositi rilasciati dalla società.

Spring Creatos Update porterà molte novità funzionali in Windows 10. Per esempio debutterà la nuova funzione Timeline ed arriveranno molte novità per Cortana, il browser Edge e per il design che abbraccerà ancora di più il Fluent Design.

Non rimane, dunque, che attendere un comunicato ufficiale di Microsoft che annunci la data esatta per l’avvio dell’aggiornamento.