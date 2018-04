Messenger, i messaggi si potranno cancellare

Filippo Vendrame,

Facebook ha svelato che in futuro offrirà la possibilità ai suoi iscritti di poter cancellare i messaggi inviati attraverso Messenger. Questa funzione chiamata “unsend” è stata annunciata a poche ore dalla scoperta che il social network aveva improvvisamente cancellato una serie di messaggi inviati attraverso Messenger di Mark Zuckerberg e di alcuni altri dirigenti della società, senza informare i destinatari.

Una mossa che era stata fatta per tutelare la sicurezza aziendale ma che aveva fatto molto discutere vista la delicata situazione che la società sta vivendo a seguito dello scandalo di Cambridge Analytica con le relative problematiche sulla gestione dei dati degli iscritti. Secondo TechCrunch che ha svelato questa nuova funzionalità, il suo arrivo sarebbe pianificato nei prossimi mesi. Non ci sarebbero, però, ulteriori dettagli su come potrebbe essere implementata questa novità.

Al momento, l’unico modo per gli utenti di Messenger di eliminare i loro messaggi all’interno della piattaforma, è quello di utilizzare le conversazioni criptate e di impostare un timer per i messaggi per fare in modo che si “autodistruggano” dopo un certo lasso di tempo.

Un portavoce di Facebook ha riferito a TechCrunch che la società ha discusso per mesi dello sviluppo di questa nuova funzionalità. Il social network ha quindi deciso di estendere la possibilità data agli utenti di eliminare i messaggi. Tuttavia, questa operazione potrebbe richiedere ancora del tempo. Inoltre, fino a che questa novità non sarà disponibile per tutti, Facebook promette che non rimuoverà più alcun messaggio dei suoi dirigenti. Il social network, infine, si dice dispiaciuto di non averlo fatto prima.

Su Messenger sta quindi per arrivare una grande rivoluzione nella gestione delle conversazioni anche se per poterne disporre ci sarà ancora da aspettare alcuni mesi.