HP Chromebook x2, ibrido 2-in-1 con Chrome OS

Luca Colantuoni,

HP ha annunciato il Chromebook x2, il primo ibrido 2-in-1 al mondo che offre tutti i vantaggi di Chrome OS e Android in un piccolo, leggero e sicuro dispositivo. Si tratta di un modello di fascia alta rivolto principalmente agli utenti aziendali, considerata la flessibilità di utilizzo e la qualità costruttiva. Anche se il produttore statunitense non lo dice chiaramente sembra evidente che il target di riferimento è l’iPad Pro di Apple.

Il Chromebook x2 possiede un telaio bianco in alluminio anodizzato e una tastiera staccabile di colore blu con un rivestimento in simil-pelle. La cerniera magnetica permette di staccare facilmente lo schermo per sfruttare la modalità tablet con la stilo in dotazione e di utilizzare la modalità notebook quando è collegata la tastiera. Il display, protetto dal Gorilla Glass 4, ha una diagonale di 12,3 pollici e una risoluzione Quad HD (2400×1600 pixel). La dotazione hardware comprende un processore Intel Core m3-7Y30 di settima generazione (Kaby Lake), affiancato da 4 o 8 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile con schede microSD fino a 256 GB.

Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 13 e 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2. Sono inoltre presenti due porte USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, due altoparlanti stereo Bang & Olufsen e una batteria da 48 Wh che offre un’autonomia massima di 10 ore. Il sistema operativo è Chrome OS, ma è possibile installare anche le app Android dal Google Play Store.

Il Chromebook x2 sarà disponibile dal 10 giugno ad un prezzo base di 599,00 dollari con tastiera e stilo inclusa. A titolo di confronto il modello base dell’iPad Pro da 10,5 pollici costa 649,00 dollari, senza tastiera e stilo.