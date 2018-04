Marco Grigis,

Potrebbe essere una giornata di interessanti aggiornamenti, quella in arrivo per i tanti appassionati di Apple. Il gruppo di Cupertino, infatti, potrebbe introdurre fra poche ore il nuovo iPhone 8 (PRODUCT)RED, quindi dalla caratteristica scocca rossa. Non vi sono ovviamente conferme ufficiali dalle parti di Apple Park, ma a rivelare i progetti dell’azienda è stata una nota distribuita dai dipendenti di Virgin Mobile.

Come ogni anno, la primavera è il periodo preferito da Apple per il lancio dei nuovi device (PRODUCT)RED, ovvero di colorazione rossa e pensati per la beneficenza: parte degli introiti derivanti dalla vendita di questi prodotti, infatti, viene destinata al Global Fund per la lotta all’AIDS. Lo scorso anno, proprio in questo periodo, Apple ha lanciato la versione rossa di iPhone 7 e iPhone 7 Plus, ora sarebbe giunto il momento di promuovere i loro successori.

Secondo quanto rivelato da Virgin Mobile ai propri dipendenti, in una nota poi pubblicata da MacRumors, Apple avrebbe previsto per oggi il lancio dei nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED. La missiva resa nota, infatti, parla di un’apparizione imminente su Apple Store, probabilmente a partire dalle 10 del fuso di San Francisco, le 19 in Italia.

La nota in questione non fa riferimento a iPhone X, di conseguenza lo smartphone edge-to-edge potrebbe non essere incluso nell’iniziativa. Contestualmente al rinnovato smartphone, Apple potrebbe rendere disponibile il suo AirPower, il pad di ricarica per iPhone 8, iPhone X, Apple Watch e il case delle cuffie AirPods.

Grande aspettativa sul display degli smartphone (PRODUCT)RED: lo scorso anno, infatti, Apple ha scelto una cornice bianca per lo schermo, scelta non pienamente gradita dai consumatori, i quali avrebbero preferito un contorno nero. Non è dato sapere se, per l’edizione 2018, il gruppo californiano abbia scelto di seguire le indicazioni dei suoi utenti o, in alternativa, proseguire con le proprie scelte estetiche. Lo si scoprirà, in ogni caso, tra pochissime ore.