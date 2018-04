Marco Grigis,

Le previsioni di poche ore fa non sono state disattese: Apple ha effettivamente reso disponibili iPhone 8 e iPhone 8 Plus in versione (PRODUCT)RED, quindi dotati di una fiammante scocca rossa. E non è tutto, poiché il gruppo di Cupertino ha deciso di ascoltare le richieste degli utenti, palesate lo scorso anno con la presentazione di iPhone 7 rosso: lo schermo è infatti nero, anziché bianco.

L’indiscrezione è apparsa online poche ore fa, a seguito della pubblicazione di una nota relativa a Virgin Mobile, e ora la conferma è giunta dalla stessa Apple: sul sito ufficiale del gruppo sono apparsi i nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus rossi, chiamati “(PRODUCT)RED Special Edition”. I device, i quali presentano le medesime caratteristiche hardware delle versioni classiche, prevedono una scocca rossa rifinita in vetro, un profilo in alluminio abbinato e un elegante cornice frontale nera. L’acquisto online dei due nuovi esemplari sarà disponibile da domani, mentre nei negozi appariranno il prossimo 13 aprile.

Così come già accennato, sembra che Apple abbia voluto assecondare le richieste degli utenti, prevedendo una cornice al display di colore nero, anziché bianca come per l’edizione 2017. La scelta estetica era infatti stata seguita da numerosi meme sui social network, da parte degli appassionali che, pur apprezzando la scocca rossa di iPhone 7, avrebbero preferito un display scuro.

Come tutti i dispositivi (PRODUCT)RED di Cupertino, anche iPhone 8 e iPhone 8 Plus concorreranno alla raccolta di denaro per il Global Fund, da destinare alla lotta all’AIDS. Dal 2006 a oggi, Apple ha contribuito all’iniziativa con oltre 160 milioni di dollari, diventandone il donatore principale. Così ha spiegato Greg Joswiak, Vice President Product Marketing di Apple:

Questo iPhone in edizione speciale (PRODUCT)RED presenta una straordinaria combinazione di colori rosso e nero e offre ai clienti l’opportunità di avere un impatto nella lotta alla diffusione dell’HIV e dell’AIDS. iPhone 8 e iPhone 8 Plus migliorano tutto ciò che amiamo di iPhone, inclusi i display Retina HD che sono più belli che mai, A11 Bionic, il chip più potente e intelligente mai montato su uno smartphone, e fotocamere più avanzate per foto e video incredibili. Siamo orgogliosi di sostenere (RED) con questo nuovo e audace iPhone e speriamo che anche i clienti lo considerino speciale come lo consideriamo noi.

Deborah Dugan, CEO di (RED), ha invece voluto sottolineare l’impegno e la dedizione di Apple a questa causa:

L’annuncio di oggi è un’ulteriore prova della leadership e dell’impegno che Apple ha mostrato nel combattere l’AIDS sin dall’inizio del progetto (RED) nel 2006. Gli oltre 160 milioni di dollari che Apple ha donato negli ultimi 11 anni equivalgono a oltre 800 milioni di giorni di farmaci salvavita antiretrovirali, che impediscono la trasmissione dell’HIV dalle madri ai propri bambini. Siamo onorati che Apple abbia dedicato le sue risorse alla nostra missione e non vedo l’ora di vedere come i clienti concretizzino questa nostra missione attraverso l’acquisto di iPhone 8 e iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition.

I nuovi smartphone sono in vendita nelle configurazioni da 64 e 256 GB, a partire da 839 euro. Contestualmente, Apple ha reso disponibile la nuova custodia Folio, sempre per l’iniziativa (PRODUCT)RED.