Meizu 15, tre nuovi smartphone in arrivo

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese annuncerà una nuova serie di smartphone per festeggiare i 15 anni dalla fondazione avvenuta nel 2003. Un’immagine pubblicata sul social network Weibo indica il nome scelto per i dispositivi, insieme alla data di presentazione (22 aprile). Durante l’evento organizzato a Wuzhen (Cina) dovrebbero essere annunciati tre modelli: Meizu 15, Meizu 15 Plus e Meizu 15 Lite. Tutti avranno probabilmente un tradizionale display con rapporto di aspetto 16:9.

In base alle indiscrezioni che circolano da qualche giorno, i nuovi smartphone avranno un telaio unibody in alluminio e un design simile. La principale differenza sarà rappresentata dalla diagonale dello schermo: 5,95 pollici con risoluzione Quad HD per Meizu 15 Plus, 5,46 pollici con risoluzione full HD per Meizu 15 e Meizu 15 Lite. Il top di gamma dovrebbe integrare un processore Exynos 8895, affiancato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. Per la dual camera posteriore si prevedono sensori da 20 e 12 megapixel, mentre quella frontale dovrebbe avere una risoluzione di 20 megapixel.

La dotazione prevista per il Meizu 15 comprende un processore Snapdragon 660, 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Anche questo modello avrà una doppia fotocamera posteriore, ma non è nota la risoluzione dei sensori. Cambia ovviamente la capacità della batteria: 3.430 mAh per Meizu 15 Plus e 2.940 mAh per Meizu 15. Il Meizu 15 Lite avrà invece una singola fotocamera posteriore. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli sui dispositivi.

Il sistema operativo sarà certamente Android Oreo. Il vero flagship (serie Meizu 16) verrà annunciato durante l’estate, forse nel mese di agosto.