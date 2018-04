Ticwatch S, smartwatch Wear OS in offerta lampo

Floriana Giambarresi,

Un orologio intelligente con display a colori, dal design d’appeal e con tutte le funzioni e migliaia di app rese disponibili dal sistema operativo Wear OS è oggi disponibile in offerta lampo su Amazon: si tratta di Ticwatch S, uno degli smartwatch più popolari dell’ultimo periodo, che passa dai 199 euro ai 151 euro con spedizione gratuita, con un risparmio di 48 euro.

Realizzato da Mobvoi in seguito a una campagna su Kickstarter che ha raccolto oltre 3,2 milioni di dollari convincendo ben 600 mila utenti in tutto il globo, Ticwatch S supera le aspettative per uno smartwatch economico, vantando funzionalità pari a quelle di cui sono dotati indossabili ben più costosi. Design sportivo, cinturino colorato, l’orologio è piacevole da usare e caratterizzato da un comodo display circolare OLED da 1,4 pollici antigraffio con risoluzione di 400 x 400 pixel, che si trova all’interno di un quadrante con numeri e punti luminosi. Il cinturino è realizzato in TPU, ovvero in un composito di morbido silicone e plastica dura, traspirante e resistente.

Uno dei principali punti di forza del Ticwatch S è la possibilità di cambiare il quadrante il base al proprio stile personale; si può avere uno schermo sempre attivo (always-on), per avere sempre a portata d’occhio informazioni essenziali come l’orario e la data, ma a seconda del quadrante scelto si possono visualizzare anche altri dati utili come numero di passi effettuati, la percentuale di carica residua della batteria, il meteo e molto altro ancora. Lato hardware, l’orologio utilizza un processore dual-core Mediatek MT2601 da 1,2 GHz, abbinato a 512 MB di RAM, e tutti i sensori (GPS incluso) che ormai si trovano a bordo di tale tipologia di dispositivi.

Ticwatch S funziona su Wear OS (ex Android Wear), il che significa poter fruire di tutte le app Google, delle migliaia di applicazioni scaricabili sul Google Play Store (tra cui Spotify, Uber, WhatsApp, Citymapper) e, soprattutto, dell’Assistente Google. Ciò significa che pronunciando il comando vocale “OK Google” seguito da una qualsiasi domanda o richiesta, l’orologio potrà essere d’aiuto eseguendo l’azione desiderata. Per fare qualche esempio, è possibile chiedere all’assistente virtuale di mandare un messaggio su WhatsApp senza doverlo scrivere, di impostare la sveglia, di sapere quando parte il prossimo treno per un determinato luogo, di visualizzare una mappa, di mostrare le ultime notizie e molto altro.

Usare i comandi vocali non è comunque l’unico modo per inserire testo su Ticwatch S: quando si riceve una notifica dallo smartphone, l’indossabile emette una leggera vibrazione mostrando in anteprima il contenuto del messaggio stesso. È così possibile rispondere usando una piccola tastiera virtuale sul display. L’orologio è compatibile con smartphone Android e iPhone. Non mancano tutte le funzioni dedicate alla salute e al fitness ormai presenti sulla maggior parte degli smartwatch: Ticwatch S tiene traccia degli allenamenti, degli obiettivi, monitora il peso, rileva la qualità del sonno, il livello di idratazione corporea e grazie a una vasta gamma di app compatibili supporta molte altre funzioni.

Ticwatch S è dunque uno smartwatch completo e sofisticato, venduto a un prezzo conveniente, ancora di più in giornata odierna grazie alla promozione su Amazon.