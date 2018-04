Huami Amazfit Stratos, smartwatch economico

Luca Colantuoni,

Huami, un sotto-marchio di Xiaomi, ha annunciato un nuovo smartwatch per gli appassionati di sport. Amazfit Stratos integra infatti tutti i componenti necessari per la misurazione dei principali parametri durante l’attività sportiva. Nonostante il prezzo molto basso, la qualità dei materiali è piuttosto elevata. L’orologio digitale è in vendita ufficialmente solo negli Stati Uniti, ma può essere acquistato anche su store di terze parti, come GeekBuying.

Il “premium multisport GPS smartwatch”, come viene definito da Huami, possiede una cassa in fibra di carbonio, una cornice in ceramica, tre pulsanti laterali in acciaio inossidabile e un cinturino intercambiabile in silicone (larghezza 22 millimetri). Lo schermo da 1,34 pollici, protetto dal Gorilla Glass, ha una risoluzione di 320×300 pixel ed è always-on. L’orologio è resistente all’acqua fino ad una profondità di 50 metri. La dotazione hardware comprende un processore dual core a 1,2 GHz, 512 MB di RAM e 4 GB di memoria flash.

La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth e GPS. Amazfit Stratos misura distanza percorsa, numero di passi, calorie bruciate, battito cardiaco e qualità del sonno. Può registrare i parametri di specifici sport, come corsa, ciclismo, nuoto, calcio e tennis. Lo storage serve per memorizzare i brani musicali, mentre il collegamento Bluetooth viene sfruttato per la ricezione delle notifiche dallo smartphone (chiamate, messaggi, email).

La batteria offre un’autonomia media di 5 giorni. Per la sincronizzazione dei dati è possibile installare le app Amazfit 2.0 o Mi Fit per iOS e Android. Il prezzo è 199,99 dollari.