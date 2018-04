Hubsan, il drone con fotocamera super economico

I migliori droni in offerta

Floriana Giambarresi,

Si chiama Hubsan H107C X4 ed è un drone con sistema a 6 assi dotato di una fotocamera con luce a LED integrata, facile da pilotare, adatto a chi inizia nel mondo delle riprese dall’alto: in giornata odierna, è particolarmente economico grazie a una offerta su Amazon che lo propone a 26 euro con spedizione gratuita invece di 49 euro, con uno sconto del 46%.

Laddove in un palmo della mano si concentra della tecnologia capace di volare e di scattare fotografie e riprendere video dall’alto, il drone Hubsan si inserisce nella fascia dei droni per principianti, ed è un quadricottero con telecomando dotato di un giroscopio e di un sistema di stabilizzazione a 6 assi con sensibilità regolabile, per consentire un volo stabile e riprese dall’altro senza che il vento interferisca.

La fotocamera a bordo è a 480P con LED integrato e il piccolo gadget offre diverse modalità di utilizzo, ovvero la modalità di mantenimento dell’altitudine, la modalità Esperta, la modalità senza testa, le acrobazie aeree (flips a 360 gradi) e la protezione dalla caduta a causa della batteria scarica. A tal proposito, il dispositivo ha a bordo una batteria ricaricabile da 380 mAh che, secondo la casa produttrice, garantisce un’autonomia di volo di circa 7 minuti in condizioni meteo senza vento, e che si ricarica in circa 40 minuti.

Trattasi dunque di un drone semplice, con micro fotocamera, pilotabile dai principianti e dedicato dunque a chi vuole iniziare a compiere i primi passi in questo mondo, senza dover effettuare un esborso economico considerevole. E con l’offerta odierna su Amazon, è ancora più conveniente.