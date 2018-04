IKEA: debutta il suo primo speaker Bluetooth

Filippo Vendrame,

IKEA ha portato al debutto ENEBY, il suo primo speaker Bluetooth, dando un piccolo assaggio dei prodotti che arriveranno nel 2019 grazie alla partnership con Sonos. Questo nuovo dispositivo del colosso svedese è disponibile in due dimensioni. La variante più piccola dispone di misure pari a 20 cm per 20 cm, mentre la declinazione di maggiori dimensioni presenta misure pari a 30 cm per 30 cm. La profondità è, rispettivamente, di 8 e di 11 cm. Due i colori disponibili: bianco/grigio e nero.

La variante più piccola dispone anche di una comoda maniglia che permette alle persone di poterla trasportare più agilmente. La vocazione alla mobilità di questo modello di più ridotte dimensioni è esaltata dalla possibilità di aggiungere una batteria opzionale che permette di garantire un’autonomia sino a 10 ore di funzionamento. Lo speaker Bluetooth ENEBY di dimensioni maggiori può funzionare solamente alimentato dalla corrente elettrica. Entrambe le varianti dispongono anche di una funzione di spegnimento automatico per risparmiare energia quando non sono in uso. Se in casa non si dispone di un dispositivo Bluetooth da connettere agli speaker, sarà sempre possibile utilizzare il jack audio da 3.5 mm per collegare una fonte audio esterna.

Entrambi gli speaker ENEBY consentono di abbinare fino a otto dispositivi Bluetooth. È anche possibile montare questi prodotti su supporti da muro o da tavolo, ma questi sono venduti separatamente. Sebbene IKEA non lo espliciti, sembra che il tweeter e il woofer siano separati. Per gestire il volume, questi speaker dispongono di una comoda manopola frontale.

Fedele alla sua tradizione, IKEA non offre gli speaker ENEBY già pronti all’uso in quanto andranno montati anche se le componenti da assembleare sono molto poche.

Il nuovo speaker ENEBY è già in vendita anche in Italia. La variante più grande costa 89,99 uro, mentre quella più piccola 49,99 euro. La batteria costa 20 euro, mentre il supporto da parete 4 euro e quello da tavolo 10 euro.