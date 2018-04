LG G7 ThinQ, annuncio previsto per il 2 maggio

Luca Colantuoni,

Dopo tante indiscrezioni arrivano direttamente dal produttore coreano le prime due conferme. La prima riguarda il nome del nuovo top di gamma, ovvero G7 ThinQ, dove ThinQ indica la presenza di funzionalità IA simili a quelle disponibili sul V30S ThinQ annunciato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. LG ha inoltre comunicato che lo smartphone verrà presentato a New York il 2 maggio.

LG spiega che il brand ThinQ verrà applicato per la prima volta alla serie G. Lo scopo è mettere in evidenza le tecnologie di intelligenza artificiale che permettono di effettuare determinate operazioni, come il riconoscimento vocale (Voice AI) e il miglioramento degli scatti fotografici (Vision AI). Per quanto riguarda invece l’assistente personale, il produttore coreano farà affidamento sul collaudato Google Assistant. Nel comunicato di LG non c’è nessun riferimento alle specifiche, quindi bisognerà attendere l’annuncio ufficiale del 2 maggio.

Il G7 ThinQ avrà sicuramente uno schermo MLCD+ con il notch nella parte superiore e integrerà un processore octa core Snapdragon 845. La dotazione hardware dovrebbe comprendere anche 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, dual camera posteriore con sensori da 16 megapixel, apertura f/1.5, flash LED e autofocus laser, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE, batteria da 3.000 mAh con supporto alla ricarica wireless, altoparlanti stereo con audio Hi-Fi, porta USB Type-C e lettore di impronte digitali.

Il sito AndroidHeadlines ha ricevuto da una fonte affidabile un press render che mostra il design del G7 ThinQ e i cinque colori scelti dal produttore per il suo nuovo top di gamma, ovvero Aurora Black, Platinum Grey, Moroccan Blue, Moroccan Blue (Matte) e Raspberry Rose.