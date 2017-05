Acer Iconia Tab 10 (2017), le immagini

Cristiano Ghidotti,

Display da 10 pollici con tecnologia Quantum Dot, per restituire immagini vivide e colori profondi. Il nuovo Acer Iconia Tab 10 è un tablet che punta tutto sulla multimedialità, come conferma la presenza di un sistema di altoparlanti 4.1 con subwoofer integrato per la riproduzione della musica senza compromessi.

Equipaggiato al lancio con sistema operativo Android 7.0 Nougat, offre funzionalità avanzate come il multitasking per l'esecuzione simultanea di due applicazioni sulla stessa schermata, sfruttando al meglio la potenza di calcolo messa a disposizione dal processore quad core MediaTek. Arriverà in Italia nel mese di ottobre, al prezzo di 249 euro.