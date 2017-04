Acer Leap Ware, le foto

Marco Grigis,

Le immagini del nuovo Leap Ware, lo smartwatch declinato per il fitness di Acer. Dalla scocca in acciaio inox brunito, abbinata a un cinturino dalla stessa composizione cromatica, il nuovo wearable di Acer si distingue per un design minimalista ed elegante, senza mai dimenticare lo sport. La resistenza è garantita da un vetro Gorilla Glass di ultima generazione, mentre la potenza è assicurata da un chipset MediaTek MT2523, completato dal sensore biometrico MediaTek MT2511, pensato per rilevare la frequenza cardiaca, la resistenza, i livelli di stress e fatica dell'utente, quindi l'esposizione ai raggi ultravioletti.



Proposto a 139 euro e disponibile nel terzo trimestre del 2017, il dispositivo è compatibile con smartphone aggiornati ad Android 5, iOS 8 e successivi, mentre le sue funzioni sono completamente gestite dalla comoda applicazione Liquid Life, con cui impostare obiettivi e traguardi, motivazioni, rispondere alle chiamate e guadagnare Power Coin.