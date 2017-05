Filippo Vendrame,

Acer Nitro 5 è un notebook Windows 10 per il casual gaming. Presente un design affilato e moderno ed adotta tutte le ultime soluzioni in fatto di tecnologie come i processori di settima generazione Intel ed AMD e GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 o AMD Radeon RX550 con memoria RAM sino a 32 GB. Prezzo di partenza di 1199 euro.