Acer Nitro 5 Spin, immagini del convertibile

Luca Colantuoni,

Il Nitro 5 Spin è uno dei primi notebook con processore Intel Core i7 di ottava generazione. Acer ha realizzato un convertibile per il casual gaming con telaio in alluminio e schermo full HD da 15,6 pollici che può essere utilizzato in diverse modalità, ruotando lo schermo fino a 360 gradi. La dotazione hardware comprende anche SSD PCIe con capacità fino a 512 GB e RAM fino a 16 GB.

Il notebook è in grado di eseguire qualsiasi gioco, grazie alla potenza della CPU e della scheda video Nvidia GeForce GTX 1050. Sono presenti inoltre porte USB Type-A e Type-C, uscita HDMI, card reader e lettore di impronte digitali compatibile con Windows Hello. La connettività è garantita dai chip WiFi 802.11ac e Bluetooth. Il Nitro 5 Spin sarà in vendita dal mese di ottobre. Il prezzo base è 1.299 euro.