Acer Predator Orion 9000, immagini del PC desktop

Luca Colantuoni,

Acer ha portato in Italia il nuovo Predator Orion 9000, un potente PC desktop per gamer con processori Intel Core i9 Extreme Edition. Il telaio è stato progettato per consentire un semplice accesso ai componenti interni e quindi l'aggiornamento hardware senza utensili. Sono presenti ventole con illuminazione RGB e un sistema di raffreddamento a liquido di Cooler Master. Il calore in eccesso viene smaltito tramite l'efficiente soluzione IceTunnel 2.0.

Gli utenti possono scegliere configurazioni con 128 GB di memoria DDR4, SSD da 256 GB, hard disk da 2 TB, masterizzatore DVD, due schede video NVIDIA GeForce GTX 1080Ti o quattro AMD Radeon RX Vega. Sono presenti diverse opzioni dii connettività e numerose porte, tra cui due USB Type-C. Il PC possiede ovviamente una potenza sufficiente per i visori VR.