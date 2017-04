Acer Predator X27, le immagini

Filippo Vendrame,

Acer Predator X27 è un monitor per il gaming progettato per offrire un'esperienza di gioco senza compromessi. Punti salienti la risoluzione 4K, il supporto all'HDR e soprattutto la tecnologia Quantum Dot. Monitor che dispone anche del supporto alla tecnologia di tracciamento oculare per offrire un’esperienza di gioco più ricca e coinvolgente. Grazie a Predator GameView i giocatori potranno, inoltre, effettuare precise regolazioni del colore, impostare la mira per la massima precisione di tiro e regolare le zone più scure per evidenziare la presenza di nemici.