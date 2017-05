Acer Spin 1, le immagini del notebook convertibile

Cristiano Ghidotti,

Notebook, tablet, dispositivo per la riproduzione dei contenuti multimediali e per il disegno o la scrittura a mano libera sul display touch con il pennino Active Stylus. Acer Spin 1 è un notebook convertibile da 11,6 pollici (schermo Full HD) con sistema operativo Windows 10, processore Intel Premium o Intel Celeron, 4 GB di RAM e memoria interna da 32, 64 o 128 GB per lo storage.

Il tutto racchiuso all'interno di una scocca in metallo con spessore pari a 14 mm e un peso complessivo che si attesta a 1,25 Kg. Il debutto in Italia è fissato per il mese di luglio, al prezzo di 399 euro per la configurazione base.