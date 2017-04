Acer Swift 3, immagini del notebook

Luca Colantuoni,

Acer ha aggiornato il suo ampio catalogo di notebook, annunciando la nuova serie Swift 3 che comprende due modelli con schermo IPS da 14 e 15,6 pollici, entrambi con risoluzione full HD (1920x1080 pixel). I dispositivi sono caratterizzati da un elegante design, messo in risalto dall'uso dell'alluminio spazzolato per il telaio. Il produttore taiwanese offre diverse configurazioni per soddisfare le necessità di tutti gli utenti.

È possibile scegliere versioni con 4 o 8 GB di RAM di tipo DDR4 o LPDDR3, SSD con capacità di 128, 256 e 512 GB, hard disk da 500 GB, 1 TB e 2 TB, scheda video integrata (Intel HD Graphics) o discreta (Nvidia GeForce). Sono presenti tre porte USB 3.0, una porta USB Type-C, l'uscita HDMI e lo slot microSD. I due notebook della serie Swift 3 saranno in vendita dal mese di luglio ad un prezzo base di 799,00 euro.