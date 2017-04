Acer Switch 5, immagini dell’ibrido 2-in-1

Luca Colantuoni,

Acer ha rinnovato il catalogo degli ibridi 2-in-1 aggiungendo lo Switch 5, erede dell'attuale Switch Alpha 12, del quale è sostanzialmente una versione migliorata. Il dispositivo possiede un telaio in alluminio e uno schermo da 12 pollici con risoluzione di 2160x1440 pixel. La dotazione hardware comprende inoltre processori Intel Core i5/i7 di settima generazione, fino a 8 GB di RAM, SSD PCIe da 256 o 512 GB, fotocamere da 5 e 2 megapixel, connettività WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.0.

Il pulsante di accensione integra il lettore di impronte digitali, mentre la batteria offre un'autonomia fino a 10,5 ore. Due gli accessori in dotazione: la tastiera retroilluminata che può essere utilizzata come cover protettiva per lo schermo e la stilo Active Pen che consente di disegnare e scrivere sul display touch, sfruttando la funzionalità Windows Ink di Windows 10. Lo Switch 5 sarà disponibile in Italia dal mese di luglio ad un prezzo base di 1.199,00 euro.