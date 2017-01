Acer Switch Alpha 12, le foto

Lorenzo Ermigiotti,

Acer Switch Alpha 12è unnotebook 2-in-1 equipaggiato con il sistema operativoWindows 10di Microsoft. Si tratta di un dispositivo senza ventole, dotato di raffreddamento a liquido con tecnologia Acer LiquidLoop. La scheda tecnica vede inoltre la presenza di undisplay da 12 pollici touchscreen con risoluzione 2160x1440 pixel, processori Intel Core i3, Core i5 o Core i7 di sesta generazione, scheda video Intel HD Graphics 520, 4 o 8 GB di SDRAM LPDDR3, SSD da 128, 256 o 512 GB per lo storage, slot dedicato alla lettura delle schede MicroSDXC, porta USB 3.1 Type-C, modulo WiFi 802.11ac/a/b/g/n e Bluetooth 4.0. Garantito il supporto all'utilizzo del pennino Acer Active Pen per scrivere o disegnare direttamente sullo schermo. L'arrivo sul mercato è previsto per il mese di luglio 2016, al prezzo di 699 euro per la configurazione base.