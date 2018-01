Alcatel 3C, le immagini dello smartphone

Cristiano Ghidotti,

Uno smartphone pensato per la multimedialità, in particolare per la riproduzione dei contenuti video, grazie a un ampio display FullView da 6 pollici con risoluzione HD+ e aspect ratio 18:9. Il nuovo Alcatel 3C fa il suo debutto ufficiale in Italia.

Tra i punti di forza anche una batteria da 3.000 mAh che assicura una notevole autonomia. La fotocamera posteriore è da 8 megapixel, mentre quella frontale per i selfie e le videochiamate integra un sensore da 5 megapixel ed è supportata da un flash LED. Tre le colorazioni disponibili: Metallic Black, Metallic Blue e Metallic Gold. Il prezzo consigliato al lancio è di 129,99 euro (in offerta su Amazon).