Amazon Echo: le immagini dei nuovi dispositivi

Cristiano Ghidotti,

Una carrellata di immagini per le novità presentate da Amazon per la linea Echo: ci sono una nuova versione dello smart speaker (99,99 dollari), l'edizione Plus che funge da hub per il controllo dei dispositivi in casa (149,99 dollari), una sorta di sveglia digitale evoluta con display circolare (129,99 dollari), un altoparlante economico per la gestione delle chiamate (34,99 dollari) e pulsanti Bluetooth dedicati al gioco (19,99 dollari).

Ovviamente, il tutto con il supporto all'intelligenza artificiale dell'assistente virtuale Alexa, per interagire tramite comandi vocali da qualsiasi punto della stanza.