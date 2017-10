Amazon Kindle Oasis (2017), le immagini

Cristiano Ghidotti,

Il nuovo Amazon Kindle Oasis è un eBook reader pensato per chi non accetta compromessi in termini di comodità durante la lettura dei libri, grazie a un display Paperwhite da 7 pollici (risoluzione 300 ppi) con sistema per la diffusione uniforme della luce. È ovviamente garantita la possibilità di accedere agli oltre cinque milioni di volumi ospitati dalla piattaforma Kindle Store.

La scocca è waterproof (certificazione IPX8), dunque il device non teme il contatto con l'acqua, nemmeno in caso di immersione. Tra le funzionalità inedite incluse da Amazon figurano una modalità notturna per la visualizzazione di testo bianco su sfondo nero e maggiori possibilità di personalizzazione.

La versione con 8 GB di memoria interna è in vendita al prezzo di 249,99 euro, con la possibilità per chi lo desidera di scegliere quella da 32 GB a 279,99 euro o quella con modulo per la connettività mobile a 339,99 euro. Sono disponibili anche custodie che all'occorrenza fungono da supporto per la lettura: in tessuto impermeabile a 44,99 euro e in pelle a 59,99 euro.