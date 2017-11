Amazon Kindle Oasis (2017), le nostre foto

Cristiano Ghidotti,

Con il suo display Paperwhite da 7 pollici (il pannello sfrutta la tecnologia E Ink Carta) e la scocca waterproof, il nuovo Amazon Kindle Oasis è attualmente il non plus ultra tra gli eBook reader. Offre l'accesso a un catalogo composto da oltre 5,5 milioni di libri in formato digitale, compresi i best seller più recenti e alcune esclusive. Inoltre, è possibile leggere quanto si vuole con l'abbonamento Kindle Unlimited.

È in vendita al prezzo di 249,99 euro nella versione con 8 GB di memoria interna per il salvataggio dei libri. Chi lo desidera può optare per l'edizione più capiente da 32 GB (279,99 euro) o per quella che offre la connessione 3G gratuita (339,99 euro).

Nuovo e-reader Kindle Oasis, resistente all’acqua, schermo da 7” ad alta risoluzione (300 ppi), 8GB, connettività Wi-Fi è oggi disponibile su Amazon a 249 €