Amazon Kindle Oasis champagne gold: le immagini

Alle caratteristiche tecniche di alto profilo che Amazon ha già incluso nella serie Oasis, Amazon ha voluto aggiungere anche un afflato "fashion" in grado di dare maggior lustro all'iconico reader per libri digitali. Ecco nascerne il nuovo Amazon Kindle Oasis champagne gold, un dispositivo di sicura eleganza che Amazon rende particolarmente gradevole per aggiungere un tono nuovo al mero sforzo tecnico di offrire il miglior device e la miglior esperienza d'uso. Perché la lettura è un piacere, ma diventa anche espressione del sé e del proprio modo di occupare il tempo libero: il colore del nuovo Kindle Oasis strizza l'occhio ad un nuovo modo di intendere gli ereader e si candida così a regalo ideale o scelta mirata per quanti vogliono qualcosa di più di un display e-ink a portata di mano.

Kindle Oasis champagne gold è disponibile in Italia a partire dal 22 marzo 2018.

