Apple Watch Series 3: le foto

Marco Grigis,

In occasione del primo evento Apple presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park, il gruppo ha presentato la nuova generazione di Apple Watch. Senza troppe sorprese ribattezzato Apple Watch Series 3, lo smartwatch eredita il design del suo predecessore, ma si aggiorna con numerose funzioni. A partire dalla disponibilità di un modello LTE, di cui si potrà usufruire autonomamente, anche a distanza dall'iPhone abbinato.

Apple ha raggiunto questo scopo con un'opera di intensa miniaturizzazione del SoC interno, nonché con l'impiego di un nuovo processore dual core. Nella sua versione LTE, Apple Watch Series 3 mantiene lo stesso numero di telefono assegnato a iPhone, ma non ricorre a nessuna scheda SIM canonica: sfrutta, infatti, un sistema elettronico virtualizzato da Apple. Le antenne di comunicazione, invece, sono integrate e rese invisibili nel display. Lo smartwatch LTE permette di gestire le chiamate, rispondere agli SMS e, fatto non da poco, di accedere in streaming all'intero catalogo di brani su Apple Music. Disponibile nei canonici colori, e con un catalogo rinnovato di cinturini, Apple Watch Series 3 sarà in vendita nelle configurazioni solo WiFi e WiFi+Cellular. La distribuzione di quest'ultima edizione avverrà progressivamente: nei primi mesi, solo in alcune nazioni dove Apple ha già stretto accordi con gli operatori.