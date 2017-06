Assassin’s Creed Origins, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Assassin's Creed Origins è il nuovo capitolo della serie Ubisoft che esplora le origini del conflitto tra assassini e templari. Ambientato nell'Antico Egitto, godrà di un sistema di combattimento finalmente migliorato e di uno stile del gameplay vicino a quello del genere action-RPG, nonché di un'intelligenza artificiale perfezionata.

In questa galleria di immagini è possibile dare uno sguardo in anteprima ad alcune delle location che sarà possibile visitare nel corso dell'avventura. La data di uscita è fissata per il 24 ottobre 2017 sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Già avviata la fase di pre-ordine.