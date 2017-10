Assistente Google in italiano, le immagini

Cristiano Ghidotti,

L'intelligenza artificiale dell'Assistente Google parla italiano, finalmente. Un sistema a cui affidarsi per cercare informazioni online, per inserire un appuntamento nel calendario o controllare la riproduzione dei brani musicali, per restare aggiornati sui risultati delle partite o più semplicemente per lasciarsi andare a una risata (sì, ha un sense of humor molto british).

L'IA è in grado di imparare usi e abitudini dell'utente, così da fornire informazioni sempre più su misura e personalizzate. Inoltre, l'interazione tramite comandi vocali può avvenire concatenando più risposte: l'assistente virtuale riesce a contestualizzare le domande poste sulla base di come è evoluta la conversazione.