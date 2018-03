Asus Taichi 21, le foto

Cristiano Guarco,

Asus Taichi 21 è un Ultrabook dal peculiare profilo hardware poiché affianca due schermi da 11 pollici, uno sul lato della tastiera e un altro, multi-touch, al posto del tradizionale lid. In questo modo può essere utilizzato sia come un normale notebook sia come un tablet in grado di sfruttare a pieno le potenzialità di Windows 8.



Per il resto, ha una scheda tecnica in linea con il mercato Ultrabook attuale: processore Intel Core i7 3517U, scheda grafica Intel Graphics 4000, 4 GB di RAM, 256 GB di storage SSD, fotocamera posteriore da 5 megapixel con auto focus e anteriore con risoluzione HD 720p.