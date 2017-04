ASUS Zen AiO Pro (2017), immagini dell’all-in-one

Cristiano Ghidotti,

Linee essenziali e design di ispirazione zen per il nuovo computer all-in-one del produttore taiwanese: ASUS Zen AiO Pro racchiude tutto il comparto hardware all'interno del monitor da 23,8 pollici, disponibile anche con pannello 4K e multitouch.

Basato sul sistema operativo Windows 10, offre un comparto hardware adatto a soddisfare ogni esigenza, sia in termini di produttività che di intrattenimento: processore Intel Core di settima generazione, fino a 16 GB di RAM, scheda video dedicata NVIDIA GeForce GTX e soluzione ibrida (hard disk+SSD) per lo storage. Completa anche la dotazione di porte e slot per la connettività.