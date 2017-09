ASUS ZenBook Flip 14, immagini del convertibile

Luca Colantuoni,

ASUS ha presentato all'IFA 2017 di Berlino il nuovo ZenBook Flip 14. Come suggerisce il nome, il notebook è un convertibile che può essere utilizzato anche come tablet, ruotando lo schermo fino a 360 gradi, grazie alla robusta cerniera ErgoLift che supporta oltre 20.000 cicli di apertura/chiusura. Il telaio unibody in alluminio ha un rivestimento superficiale che garantisce la resistenza ai graffi.

La dotazione hardware comprende uno schermo NanoEdge da 14 pollici con risoluzione full HD, processori Intel Core i5/i7 di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM DDR4, SSD SATA3 da 128/256/512 GB o PCIe x4 da 512 GB. Il lettore di impronte digitali supporta Windows Hello e quindi permette di effettuare il login in pochi secondi. Lo ZenBook Flip 14 sarà in vendita ad un prezzo base di 799,00 euro.