ASUS ZenBook Flip 15, immagini del convertibile

ASUS ha presentato all'IFA 2017 di Berlino il nuovo ZenBook Flip 15. Come suggerisce il nome, il notebook è un convertibile che può essere utilizzato anche come tablet, ruotando lo schermo fino a 360 gradi, grazie alla robusta cerniera in lega di acciaio che supporta oltre 20.000 cicli di apertura/chiusura. Il telaio unibody in alluminio ha un rivestimento superficiale che garantisce la resistenza ai graffi.

La dotazione hardware comprende uno schermo NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione full HD o 4K, processori Intel Core i5/i7 di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM DDR4, hard disk fino a 2 TB, SSD SATA3 o PCIe fino a 512 GB. La videocamera ad infrarossi supporta Windows Hello e quindi permette di effettuare il login mediante il riconoscimento facciale. Lo ZenBook Flip 15 sarà in vendita ad un prezzo base di 899,00 euro.