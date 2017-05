ASUS ZenBook Flip S, immagini del convertibile

Luca Colantuoni,

Lo ZenBook Flip S è il nuovo notebook convertibile annunciato da ASUS al Computex 2017. Il produttore taiwanese ha scelto un telaio in alluminio 6013, usato nell'industria aeronautica, che ha permesso di ridurre spessore (10,9 millimetri) e peso (1,1 Kg), incrementando allo stesso tempo la robustezza. La cerniera ErgoLift in acciaio è stata testata per 20.000 cicli di apertura/chiusura. La tastiera è retroilluminata, mentre il touchpad è ricoperto dal vetro.

La dotazione hardware comprende uno schermo da 13,3 pollici (full HD o 4K), processori Intel Core i5/i7, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, connettività Wifi 802.11ac e Bluetooth 4.1, altoparlanti stereo certificati Harman Kardon, lettore di impronte digitali, webcam, jack da 3,5 millimetri e due porte USB Type-C.

Il sistema operativo è Windows 10 (Pro o Home). Due i colori: Royal Blu e Smoky Grey. Lo ZenBook Flip S sarà in vendita da settembre ad un prezzo base di 1.099 dollari. Non è noto se e quando arriverà in Italia.