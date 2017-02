ASUS ZenFone Live, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

ASUS ha svelato il nuovo ZenFone Live, uno smartphone di fascia bassa con display HD da 5 pollici, processore quad core Snapdragon 410, 2 GB di RAM e 16/32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 13 e 5 megapixel, mentre la batteria ha una capacità di 2.650 mAh. Il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow.

La dotazione hardware non è certamente il punto di forza dello ZenFone Live, in quanto lo smartphone è indirizzato soprattutto agli utenti che usano i servizi di live streaming. ASUS ha infatti incluso nell'app BeautyLive una tecnologia che rileva ed elimina macchie, rughe e altri difetti della pelle in tempo reale. Il produttore taiwanese non ha comunicato i prezzi e la data di arrivo sul mercato.