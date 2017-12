ASUS ZenFone Max Plus (M1), immagini

Luca Colantuoni,

ASUS distribuirà anche in Europa il nuovo ZenFone Max Plus (M1), disponibile attualmente solo in Russia. Lo smartphone è il primo della serie con display 18:9 da 5,7 pollici (2160x1080 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek 6750T, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD.

Altra caratteristica interessante è la doppia fotocamera posteriore da 16 e 8 megapixel. Sono inoltre presenti una fotocamera frontale da 8 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0, GPS e LTE, porta micro USB, jack audio da 3,5 millimetri e lettore di impronte digitali. La batteria da 4.130 mAh offre un'elevata autonomia. Il sistema operativo è Android Nougat con interfaccia ZenUI 4.0. Il prezzo previsto è circa 300 euro.