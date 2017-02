BlackBerry KEYone, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Il BlackBerry KEYone è il primo smartphone che verrà distribuito in tutto il mondo da TCL Communication, azienda che ha acquisito l'uso in licenza del marchio dal produttore canadese. Il nuovo dispositivo possiede una tastiera fisica QWERTY con supporto per le gesture touch e lettore di impronte digitali integrato nella barra spaziatrice. Il display da 4,5 pollici ha una risoluzione di 1620x1080 pixel ed è protetto dal Gorilla Glass 4.

La dotazione hardware comprende anche un processore octa core Snapdragon 625, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 12 e 8 megapixel, porta USB 3.1 Type-C, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE, batteria da 3.505 mAh. Il sistema operativo è Android 7.1 Nougat. Il BlackBerry KEYone sarà in vendita da aprile ad un prezzo di 599 euro.