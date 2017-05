BMW Motorrad Concept Link, immagini dello scooter

Cristiano Ghidotti,

L'evoluzione in chiave sostenibile della mobilità passa anche da una rivoluzione che interessa i mezzi a due ruote. L'ennesima conferma arriva da BMW Motorrad Concept Link, uno scooter elettrico presentato dal gruppo tedesco, ad alto tasso tecnologico: via le lancette digitali, per far posto a un head-up display che mostra tutte le informazioni utili a chi lo guida.

Come si può intuire già dal nome, si tratta di un concept: non è chiaro se e quando arriverà sul mercato. Non sono state diffuse nemmeno le informazioni tecniche legate alla motorizzazione. Interessanti invece i dettagli riguardanti le funzionalità smart: può interagire con il calendario per analizzare gli appuntamenti in programma e calcolare il tragitto migliore che porta alla destinazione, così come interpretare alcune gesture per effettuare azioni specifiche, ad esempio sbloccare la serratura del sottosella.