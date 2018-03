Canon EOS 2000D, le immagini della reflex

Cristiano Ghidotti,

Canon EOS 2000D fa il suo ingresso nel segmento entry level del catalogo reflex offrendo una soluzione su misura per chi desidera approcciare questa categoria di fotocamere: integra un sensore CMOS da 24,1 megapixel in formato APS-C, il processore d'immagine DIGIC 4+ e la registrazione video Full HD. Non manca nemmeno il modulo WiFi per la connettività con i dispositivi mobile e il trasferimento rapido dei file in modalità wireless.

Arriverà sul mercato nell'aprile 2018 al prezzo di 529,99 euro nel kit che include l'ottica EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II. In alternativa sarà possibile scegliere di acquistare solo il corpo macchina con una spesa inferiore.