Canon EOS 200D, le foto della reflex entry level

Cristiano Ghidotti,

Canon EOS 200D è una fotocamera reflex che si inserisce nel segmento entry level del mercato, indirizzata dunque a tutti coloro che desiderano sperimentare un'ampia libertà d'azione e tutte le potenzialità espressive della fotografia, ma con un esborso economico relativamente contenuto: il debutto in Italia è fissato per la fine del luglio 2017, al prezzo di 739,99 euro per il solo corpo macchina.

Dal punto di vista delle specifiche, il dispositivo offre un sensore APS-C da 24,2 megapixel, il processore d'immagine DIGIC 7, i moduli WiFi e Bluetooth per la connettività, un display LCD touchscreen orientabile e la registrazione video in formato Full HD.