Canon EOS M100, le immagini della mirrorless

Canon EOS M100 è una fotocamera che punta molto sul design: non solo offre la versatilità tipica del segmento mirrorless in dimensioni simili a quelle di una compatta (108,2x67,1x35,1 mm) e con un peso di soli 302 grammi (per il corpo macchina), ma viene offerta in tre colorazioni per adattarsi a ogni look: bianca, argento e nera. Non manca nemmeno la possibilità di scegliere tra diverse custodie per creare abbinamenti personali e sempre differenti.

Dal punto di vista delle specifiche, EOS M100 offre un sensore CMOS da 24,2 megapixel, il processore d'immagine DIGIC 7, la registrazione video in formato Full HD a 60 fps, un display LCD touchscreen da 3,2 pollici, il sistema autofocus Dual Pixel e una modalità raffica da 6,1 fps, senza dimenticare i moduli WiFi e Bluetooth per la connettività wireless. Il tutto con un prezzo di 619,99 euro per il bundle che include l'obiettivo EF-M 15-45mm IS STM.