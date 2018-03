Canon EOS M50, le immagini della mirrorless

Cristiano Ghidotti,

Sensore CMOS da 24,1 megapixel, processore d'immagine DIGIC 8, funzione Touch and Drag AF per la messa a fuoco tramite display touchscreen e registrazione video 4K: sono queste le principali caratteristiche di Canon EOS M50, new entry nel catalogo mirrorless e prima fotocamera a debuttare sul mercato con supporto al formato RAW CR3 a 14 bit, utile per gli interventi in fase di post-produzione.

Non mancano nemmeno i moduli Bluetooth e WiFi per l'interazione in modalità wireless con i dispositivi mobile. Il debutto è fissato per l'aprile 2018, al prezzo di 749,99 euro per il kit che include il corpo macchina e l'obiettivo EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.