Canon EOS M6, le immagini della mirrorless

Cristiano Ghidotti,

Canon EOS M6 è una mirrorless equipaggiata con sensore APS-C da 24,2 megapixel, sistema autofocus Dual Pixel CMOS e processore d'immagine DIGIC 7. Un prodotto ideato per soddisfare le esigenze di chi cerca la versatilità di una reflex in un corpo macchina con dimensioni simili a quello di una compatta. Non mancano ovviamente i moduli dedicati alla connettività per il trasferimento rapido dei file in modalità wireless.

La fotocamera sarà in vendita a partire dal mese di aprile al prezzo di 949,99 euro per il kit contenente l'obiettivo EF-M 15-45 mm. Chi lo desidera può acquistare separatamente il mirino elettronico EVF-DC2 a 279,99 euro.