Canon PowerShot G1 X Mark III, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Il sensore CMOS da 24,3 megapixel (il primo in formato APS-C su una compatta per il produttore), affiancato dal processore DIGIC 7 e dallo zoom ottico 3x, garantisce prestazioni di fascia alta in un corpo dalle dimensioni ridotte, senza dimenticare la tecnologia Dual Pixel CMOS AF per la gestione della messa a fuoco automatica: Canon PowerShot G1 X Mark III va a sostituire il modello Mark II lanciato nel 2014.

L'arrivo sul mercato è previsto per la fine del novembre 2017, al prezzo di 1.229,00 euro. Un esborso economico elevato per una compatta, giustificato però dalla dotazione tecnica che rende la fotocamera versatile e adatta a ogni ambito di utilizzo.