Canon PowerShot G9 X Mark II, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Design compatto e performance, un mix che trova posto nella nuova Canon PowerShot G9 X Mark II. La fotocamera entra a far parte della serie G del produttore, offrendo una scheda tecnica che vede la presenza di un sensore CMOS da 20,1 megapixel affiancato dal processore d'immagine DIGIC 7 e da un obiettivo da 28 mm con zoom ottico 3x.

Non mancano nemmeno la registrazione video in formato Full HD, il modulo WiFi per la condivisione rapida degli scatti e la modalità raffica da 8,2 fps utile in particolare per la fotografia sportiva. Sarà in vendita a partire dal mese di febbraio, nelle due colorazioni mostrate in questa galleria, al prezzo di 499 euro.