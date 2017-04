Canon PowerShot SX730 HS, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Zoom ottico 40x (fino a 80x con ZoomPlus), sensore CMOS da 20,3 megapixel, processore DIGIC 6, modalità raffica da 5,9 fps, registrazione video in formato Full HD e stabilizzazione Intelligent IS, tutto racchiuso in soli 39,9 mm di spessore. È quanto offre la nuova Canon PowerShot SX730 HS.

Inoltre, sul retro trova posto un display LCD orientabile con diagonale pari a 7,5 cm e nel corpo macchina vi sono i moduli WiFi e Bluetooth dedicati alla connettività. La fotocamera compatta sarà disponibile sul mercato italiano a partire dalla metà del maggio 2017, al prezzo consigliato di 439,99 euro.