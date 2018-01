CES 2018: Harman presenta Moodscape

Cristiano Ghidotti,

Moodscape è una delle avanzate soluzioni audio presentate da Harman in occasione del Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas e destinate ai veicoli di domani, in particolare alle self-driving car. Una tecnologia in grado di adattare l'abitacolo in modo da offrire un'esperienza di viaggio evoluta, basata sulle preferenze del passeggero e capace di incrementare il comfort durante gli spostamenti.

Tra le componenti hardware delegate al compito, oltre agli altoparlanti di fascia alta del gruppo, anche un pannello QLED posizionato sul tettuccio che mostra immagini personalizzate a seconda del momento della giornata.