CES 2018: Nissan Brain-to-Vehicle, le immagini

Brain-to-Vehicle è il nome della tecnologia sperimentale sviluppata nei laboratori Nissan da un team di ricercatori e che punta al futuro della mobilità: si tratta di un sistema che, mediante un casco da indossare alla guida, è in grado di interpretare e anticipare le intenzioni del conducente attraverso l'analisi degli impulsi cerebrali. Può capire, ad esempio, quando si sta per girare e in quale direzione, così come quando si vuol premere sul pedale dell'acceleratore o su quello del freno. Una nuova modalità di interazione tra l'essere umano e il veicolo. La presentazione ufficiale al CES 2018 di Las Vegas.